Подмосковье 13 февраля 2023, 18:01 Свыше 20 опасных троп ликвидировали в Подмосковье с начала года

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Опасные переходы через железную дорогу продолжают устранять в Подмосковье. С начала года в регионе ликвидировали 22 опасные тропы, по которым жители привыкли пересекать пути. Об этом сообщили в Минтрансе.

Вдоль железных дорог установили 60 метров металлических ограждений, а опасные тропы убрали в 11 округах, сообщили в министерстве. Несмотря на это, с начала года в регионе выявили свыше 20 смертельных случаев на путях.

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Зампред правительства Анна Кротова рассказала, что Подмосковье продолжит проводить меры по безопасности на железных дорогах. У опасных объектов будут устанавливать камеры видеофиксации нарушений, а также высаживать труднопроходимые кустарники и копать рвы.

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«Эти меры позволили ликвидировать с начала года 22 опасные тропы в Электростали, Пушкинском, Воскресенске, Королеве, Наро-Фоминске, Одинцове, Орехово-Зуеве, Щелкове, Красногорске, Богородском и Истре. Кроме того, на объектах ж/д инфраструктуры ежедневно дежурят волонтеры и проводятся рейды совместно с администрациями городских округов», — отметила она.

В ведомстве призвали жителей соблюдать правила перехода и не отвлекаться на телефон во время пересечения железной дороги.

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