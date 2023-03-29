Подмосковье 29 марта 2023, 17:53 Свыше 20 округов Подмосковья получили новую коммунальную технику Фото Минимущества

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Около 100 машин для уборки улиц передали в собственность 25 округов Подмосковья. С их помощью коммунальных службы будут следить за чистотой городов.

Как рассказали в Минимуществе региона, технику получили Балашиха, Одинцово, Пушкино, королев, Сергиев Посад, Солнечногорск, Электросталь, Лыткарино, Реутов, Жуковский, Щелково и другие муниципалитеты. Это трактора «Беларусь 82.1», полуприцепы-цистерны, пескоразбрасыватели и мини-погрузчики.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил разобраться с лужами до начала ремонта ям. В противном случае, по его словам, это будет «мартышкин труд».

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