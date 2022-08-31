Свыше 20 охотников нарушили запрет на пребывание в лесах Подмосковья за два дня

Контроль за лесами продолжается в Подмосковье из-за опасной пожарной обстановки. Ограничения на пребывание продлятся до 1 сентября. Запрет за двое суток нарушили 27 охотников, на них составили административные протоколы.

Как рассказал глава министерства Тихон Фирсов, нарушителей заметили в Шатуре, Луховицах, Орехово-Зуеве, Егорьевске, Богородском, Воскресенске, Щелкове, Можайске и Сергиевом Посаде.

«На всех нарушителей составлены административные протоколы, их выпроводили из охотничьих угодий», — подчеркнул министр.

В ведомстве напомнили, что за нарушение правил охоты жители могут получить штраф от пятисот до четырех тысяч рублей, а также конфискацию оружия и запрет на охоту сроком до двух лет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о продлении ограничений на пребывание в лесах Подмосковья из-за жары.