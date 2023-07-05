Подмосковье 05 июля 2023, 14:00 Свыше 20 новых рентген-аппаратов установили в больницах Подмосковья с января

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С начала года больницы Подмосковья получили 24 аппарата для рентгена. Новую технику установили в том числе в больнице в Орехово-Зуеве на улице Стаханова.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, новая техника позволяет повысить качество диагностики в больницах. Оборудование устанавливают на замену старого.

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«Для проведения качественной и высокоточной диагностики необходимо современное медицинское оборудование. Поэтому мы продолжаем оснащать наши поликлиники и стационары цифровыми рентген-аппаратами», — сказала она.

Новый аппарат в Орехово-Зуеве сможет проводить 50 исследований в день. Пройти диагностику можно бесплатно по полису ОМС и направлению врача. По словам рентгенолога Людмилы Юрченко, цифровая техника заметно сокращает сроки проведения исследований, а лучевая нагрузка на пациентов становится меньше.

«Результаты исследования появляются у врача в кратчайшие сроки. Заключение доступно и самому пациенту в электронной медкарте, за ним не нужно отдельно приходить в поликлинику», — добавила она.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность командной работы для привлечения врачей в больницы.

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