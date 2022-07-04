Свыше 20 новостроек поставили на кадастровый учет в Подмосковье за неделю

Еще 24 здания получили кадастровый номер в Подмосковье. На прошлой неделе на учет поставили четыре жилых дома и 20 таунхаусов в пяти городских округах.

Большинство объектов, которые получили кадастр, находятся в Истре. Это 20 загородных домов в поселке «Кембридж». Также номер получили дома в ЖК «Купавино» в городе Старая Купавна в Богородском, в ЖК «Пионер» в Королеве, в ЖК «Опалиха» в Красногорске и в ЖК «Рафинад» в Химках.

Постановка новостроек на учет дает возможность оформить права собственности и распоряжаться жильем.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье будут строить дома по новым стандартам.