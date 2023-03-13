Подмосковье 13 марта 2023, 17:23 Свыше 20 нарушителей экологического законодательства выявили в промзонах Люберец и Ленинского округа

Читать 360tv в

Инспекторы эконадзора выявили 25 нарушителей в Люберцах и Ленинском округе. Иху странение проконтролирует Минэкологии региона.

Жители жаловались на незаконное загрязнение воздуха и другие нарушения. Многие из них выявили в промзонах. Так, проверки прошли в «Овражках» в Люберцах на улице Старый двор, в деревне Горки и вблизи 31-го километра Каширского шоссе, рассказала глава Минэкологии Тихон Фирсов.

Реклама

«В результате установлены 25 предприятий и организаций, которые не выполнили свои обязанности по постановке источников выбросов на учет в реестр объектов негативного воздействия. Всем им будут объявлены предостережения о недопустимости нарушений, министерство проконтролирует их устранение», — сказал он.

Реклама

Министр добавил, что инспекторы поговорили с сотрудниками 32 компаний Подмосковья, которым разъяснили процедуру инвентаризации и постановки на учет источников выбросов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что все округа региона вышли из красной зоны рейтинга по качеству воды. Последним среди отстающих было Фрязино.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».