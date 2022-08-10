Свыше 20 миллионов рублей выделили на ремонт домов в Лотошине в этом году

В этом году в программу капитального ремонта МКД в городском округе Лотошино вошли 5 многоквартирных домов. На все работы выделено 25 миллионов рублей. В округе собираются обновить кровли в трех домах, фасад еще в одном доме. К текущему моменту работы успели провести в одном из домов.

«В Московской области реализуется самая значительная программа в Российской Федерации по капитальному ремонту, в нее включено более 44 тысяч многоквартирных домов. Планы капитального ремонта рассчитаны до 2049 года. В ходе реализации программы капитального ремонта Московской области с 2014 года произведен капитальный ремонт 15,2 тысячи домов. Улучшены жилищные условия более 2 миллионов жителей области», — отметил министр регионального министерства ЖКХ Антон Велиховский.

В 2021 году на территории Подмосковья успели провести капитальный ремонт более 2500 МКД. В 2022 году в Московской области собираются отремонтировать еще 3 757 домов. За три года в регионе собираются провести ремонт порядка 8 тысяч домов. Узнать программу ремонта можно на интерактивной карте Фонда капитального ремонта Подмосковья, размещенной на сайте Фонда.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об увеличении темпов строительства в Подмосковье. Так, с начала года в использование ввели свыше 7,7 миллиона квадратных метров жилья.