Подмосковье 04 сентября 2023, 13:51 Свыше 20 миллионов человек побывали в парках Подмосковья летом Министерство благоустройства Московской области

Читать 360tv в

В июне, июле и августе подмосковные парки посетили 23,6 миллиона человек. Итоги лета подвели в министерстве благоустройства региона.

«Летом в парках Подмосковья отдохнули на 3,5 миллиона человек больше, чем за такой же период прошлого года. Мы работаем над тем, чтобы количество парков и лесопарков в Подмосковье росло, а также увеличивалась их посещаемость», — отметил министр благоустройства Михаил Хайкин.

Реклама

В июне парки посетили более 8,6 миллиона человек, в июле — 7,8 миллиона, а в августе — 7,2. Самым популярным этим летом оказался парк «Пехорка» в городском округе Балашиха. За лето здесь отдохнули свыше 1,2 миллиона человек.

Летом в Подмосковье открылись после благоустройства несколько парков с обновленной инфраструктурой. Места отдыха на природе стали более комфортными и современными. Например, это парк культуры и отдыха в Раменском, который еще называют парком у озера Борисоглебское. Вновь заработал парк Островского в Ступине, а в Домодедове открыли парк «Взлет».

В парках работают свыше 1200 кафе, точек торговли, пунктов проката, аттракционов. Здесь проводятся концерты, выставки, мастер-классы, соревнования, показательные тренировки, марафоны и кинопоказы под открытым небом.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообещал, что в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».