Подмосковье 29 декабря 2022, 14:17 Свыше 20 километров реки Клязьмы расчистили в Подмосковье

Читать 360tv в

Из реки Клязьмы извлекли 374 тысячи кубометров донных отложений. Работы по расчистке провели на 25 километрах водоема в трех городских округах. Это самый масштабный проект в Подмосковье, сообщили в Минэкологии региона.

Работы провели от Пироговского водохранилища в Мытищах до пересечения с улицей Речная Дачная в Королеве. Расчистка продолжалась с 2021 года по федеральному проекту «Сохранение уникальных водных объектов». По словам главы Минэкологии Тихона Фирсова, это самый масштабный проект по расчистке водоемов в Подмосковье.

Реклама

«Расчищен 25-километровый участок реки в городских округах Мытищи, Пушкинский и Королев. Извлечено 374 тысячи кубометров донных отложений», — сказал он.

Реклама

Благодаря проведенным работам улучшился водоток реки, она оздоровилась, снизилось негативное воздействие из-за застоя и размножения водорослей.

«Специалисты подсчитали, что в результате расчистки улучшатся условия жизни 91 тысячи жителей Подмосковья, которые живут в поселениях, тяготеющих к Клязьме», — добавил Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность внедрения искусственного интеллекта в работу региона. Технологии позволят сэкономить миллиарды рублей.