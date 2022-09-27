Свыше 20 километров дорог к достопримечательностям отремонтировали в Подмосковье | 360°

Подмосковье 27 сентября 2022, 14:46 Поделиться Telegram

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Viber Свыше 20 километров дорог к достопримечательностям отремонтировали в Подмосковье

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Ремонт дорог продолжается в Подмосковье. За сезон в регионе привели в порядок около 23 километров дорог к туристическим местам. По сообщению МТДИ, это позволит полумиллиону жителей и гостей региона с комфортом добираться до интересных мест в шести городских округах.

Как рассказал глава министерства Алексей Гержик, подъездам к социально значимым объектам и местам притяжения уделят особое внимание во время ремонта дорог. Он добавил, что работы продолжают в Серпухове — там приведут в порядок 20 километров трассы Серпухов — Данки — Турово.

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«Хорошее качественное покрытие — это не только обеспечение комфортного проезда для местных жителей, но и повышение привлекательности туристических объектов», — отметил министр.

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Покрытие заменили на автодорогах Можайское шоссе — станция Бородино и Бородино — Колоцкое, которые ведут к Бородинскому полю, военным музеям и монастырям. В Истре привели в порядок участок Волоколамского шоссе, который ведет к Новому Иерусалиму и скиту патриарха Никона. В Коломне обновили улицы исторического центра. Работы также провели в Волоколамске, Подольске и Одинцове.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил сдать в срок оставшиеся по программе капремонта школы. Он отдельно отметил учреждения в Солнечногорске и Бронницах.

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