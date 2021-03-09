Свыше 20 ярмарок с цветами и подарками провели в Подмосковье на 8 Марта

На мартовских праздниках в Подмосковье состоялась 21 ярмарка, посвященная Международному женскому дню. Здесь можно были приобрести цветы, подарки и свежие продукты на стол.

» Это подчеркнул исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский. По его словам, ярмарки работали в 16 округах. Среди них Власиха, Дмитров, Домодедово, Егорьевск, Котельники, Зарайск, Клин, Красногорск, Лотошино, Луховицы, Электросталь, Павловский Посад, Талдом, Фрязево, Чехов и Можайск. Почти все ярмарки в эти мартовские выходные посвятили главному весеннему празднику. При этом, конечно, самый востребованный товар — цветы, особенно из Подмосковья Сергей Воскресенский. Воскресенский добавил, что жители покупали свежие продукты к праздничному столу и подарки для женщин всех возрастов. Ранее мы рассказали, что губернатор Подмосковья наградил 25 женщин в честь 8 Марта.