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    09 марта 2021, 16:28

    Свыше 20 ярмарок с цветами и подарками провели в Подмосковье на 8 Марта

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    На мартовских праздниках в Подмосковье состоялась 21 ярмарка, посвященная Международному женскому дню. Здесь можно были приобрести цветы, подарки и свежие продукты на стол.

    Свыше 20 ярмарок с цветами и подарками провели в Подмосковье на 8 Марта | Изображение 1»

    Это подчеркнул исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский. По его словам, ярмарки работали в 16 округах.

    Среди них Власиха, Дмитров, Домодедово, Егорьевск, Котельники, Зарайск, Клин, Красногорск, Лотошино, Луховицы, Электросталь, Павловский Посад, Талдом, Фрязево, Чехов и Можайск.

    Почти все ярмарки в эти мартовские выходные посвятили главному весеннему празднику. При этом, конечно, самый востребованный товар — цветы, особенно из Подмосковья

    Сергей Воскресенский.

    Воскресенский добавил, что жители покупали свежие продукты к праздничному столу и подарки для женщин всех возрастов.

    Ранее мы рассказали, что губернатор Подмосковья наградил 25 женщин в честь 8 Марта.