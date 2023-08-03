Подмосковье 03 августа 2023, 12:20 Свыше 20 госзакупок опубликовали в Подмосковье за неделю пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

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Свыше 20 госзакупок опубликовали в Подмосковье за неделю. Подрядчиков найдут для проведения капитального ремонта, благоустройства и других работ.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, с 24 по 28 июля в Подмосковье опубликовали 26 госзакупок. Подрядчиков найдут для капитального ремонта дороги в Богородском округе, закупки услуг по организации питания школьников в Звездном городке, благоустройства набережной реки Нары в Наро-Фоминске, а также для работ по содержанию дорог.

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Кроме того, ремонт проведут в Добром доме «Шатурский» и Центральной клинической больнице в Реутове.

Ознакомиться со всеми госзакупками жители могут на портале ЕАСУЗ.

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