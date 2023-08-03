03 августа 2023, 12:20
Свыше 20 госзакупок опубликовали в Подмосковье за неделю
Свыше 20 госзакупок опубликовали в Подмосковье за неделю. Подрядчиков найдут для проведения капитального ремонта, благоустройства и других работ.
Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, с 24 по 28 июля в Подмосковье опубликовали 26 госзакупок. Подрядчиков найдут для капитального ремонта дороги в Богородском округе, закупки услуг по организации питания школьников в Звездном городке, благоустройства набережной реки Нары в Наро-Фоминске, а также для работ по содержанию дорог.
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Кроме того, ремонт проведут в Добром доме «Шатурский» и Центральной клинической больнице в Реутове.
Ознакомиться со всеми госзакупками жители могут на портале ЕАСУЗ.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Благоустройство
Ремонтные работы
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