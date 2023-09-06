Подмосковье 06 сентября 2023, 11:42 Свыше 20 госуслуг перевели в онлайн в Подмосковье с начала года Unsplash

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В этом году в Подмосковье в электронный вид перевели свыше 20 госуслуг. Ежемесячно региональным порталом пользуются более 3,9 миллиона человек.

По словам министра госуправления, ИТ и связи Московской области Надежды Куртяник, в регионе идет активная работа по оцифровке сервисов. Региональный портал госуслуг стараются сделать удобными и понятным для всех пользователей.

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«Также благодаря межведомственному взаимодействию сокращаем список необходимых документов и отменяем сверку в МФЦ. Сейчас на региональном портале доступно уже 300 услуг как для жителей, так и для бизнеса. Из них 34 предоставляем проактивно, 12 комплексно», — отметила Куртяник.

В режиме онлайн можно приватизировать жилье и направить запрос на получение техпаспорта квартиры, а также подать заявление на осмотр самоходных машин и оформить компенсацию на оплату местной телефонной связи. Кроме того, на региональном портале можно записаться в МФЦ и военкомат, проверить тип учетной записи ЕСИА, получить выписку из лесного реестра, узнать о состоянии очереди в детский сад и оплатить коммунальные услуги.

«В этом году в Подмосковье сразу в „цифре“ появились новые меры поддержки семей с детьми-инвалидами, многодетных семей, неработающих пенсионеров. Для льготников стал доступен электронный соцпаспорт. Теперь носить бумажные документы не нужно, человек просто скачивает приложение и показывает QR-код там, где хочет воспользоваться льготами», — добавила министр.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что цифровизация госуслуг в Подмосковье в пять раз сократила число визитов в МФЦ.

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