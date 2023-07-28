Подмосковье 28 июля 2023, 13:12 Свыше 20 городов Подмосковья вошли в список лидеров по индексу цифровизации в 2022 году Министерство благоустройства Московской области

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По итогам 2022 года 24 города Московской области вошли в список лидеров пятого индекс цифровизации городского хозяйства «IQ города». Об этом стало известно во время пленарного заседания IV Международного форума по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город — Умная страна», сообщили в министерстве благоустройства региона.

«В этом году впервые рассчитывался индекс IQ для регионов-участников проекта. Московская область получила награду за наибольшую активность. Интегральный индекс IQ субъекта 69,15», — добавили в ведомстве.

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Все субъекты поделили на категории: крупнейшие города, крупные города, большие города, административные центры. Реутов и Домодедово стали лидерами среди больших городов, а Ивантеевка — среди административных центров.

Также в рейтинг попали Химки, Пушкино, Раменское, Жуковский, Орехово-Зуево, Коломна, Электросталь, Подольск, Королев, Одинцово, Красногорск, Наро-Фоминск, Серпухов, Дубна, Люберцы, Долгопрудный, Мытищи, Щелково, Ногинск, Сергиев Посад и Балашиха.

Особых наград удостоились Пушкино, Домодедово, Химки, Раменское, Ивантеевка и Реутов.

«Подмосковные города пятый год подряд входят в число лидеров по показателю индекса IQ. В этом году первый раз определили IQ-индекс регионов», — заявил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Индекс цифровизации «IQ городов» рассчитывается для более 200 городов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что цифровизация госуслуг в Подмосковье в пять раз сократила число визитов в МФЦ.

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