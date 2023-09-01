Подмосковье 01 сентября 2023, 15:52 Свыше 20 гектаров выдали под строительство образовательных центров в Подмосковье с начала года МИО МО

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С начала года в Московской области передали более 20 гектаров земли под строительство образовательных и дошкольных учреждений. На 11 переданных участках запланировано строительство новых современных учреждений для детей. На некоторых территориях возведение объектов находится уже на завершающей стадии.

«За последние годы в Подмосковье построено несколько сотен зданий для учреждений образования — это детские сады и школы. Однако потребность в них постоянно растет в связи с новым строительством жилищных объектов и рождением новых подмосквичей, и эту потребность нужно восполнять», — прокомментировала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что 1 сентября в Подмосковье откроются 30 новых школ, самые крупные — в Одинцове, Ленинском округе, Истре и Коломне. Также двери распахнут 25 детских садов.

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