Свыше 20 фермеров Подмосковья примут участие в фестивале «Вкусы России»

Фестиваль «Вкусы России» пройдет с 14 по 17 июля в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве. Подмосковье представят более 20 фермеров, среди которых производители рыбы, хлеба, кофе и сладостей.

Источник фото: телеканал «360»

Зампред правительства Георгий Филимонов рассказал, что такие мероприятия помогают фермерам заявить о себе. Многие из подмосковных участников уже известны за пределами региона.

Нам есть чем гордиться — в нашем регионе много достойных производителей, на фестивале представлена их малая часть Георгий Филимонов.

Среди фермеров, которые представят Подмосковье, — победители конкурса «Вкусы России». Например, акваферма «Астапово», которая разводит рыбу редких диетических пород. Бренд выпускает полуфабрикаты по авторским рецептам и сохраняет кулинарные традиции Луховиц.

Источник фото: телеканал «360»

Гости также смогут попробовать натуральных хлеб от бренда «Истринский хлеб победы». Изделия производят из органического зерна и на натуральной закваске. Другие участники — производители кофе, напитков, сладостей и сыра.

Всего на 22 площадках фестиваля представлять около 300 российских брендов из 65 регионов.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал, как Подмосковье позаботится о безопасности отдыхающих этим летом.