Подмосковье 26 апреля 2023, 16:15 Свыше 20 электрических подстанций отремонтировали в Подмосковье с начала года фото: Министерство энергетики Московской области / Мособлэнерго

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Специалисты «Мособлэнерго» отремонтировали 21 подстанцию в Подмосковье с начала года. К этом работе они приступили в начале марта.

Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, оборудование обновили в Мытищах, Домодедове и Чехове. Также энергетики ввели в работе новые объекты: построили 12 подстанций, почти 37 километров кабельных и воздушных линий, а также заменили 12 километров проводов и расчистили 10 гектаров зон ЛЭП.

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Всего до конца года в Подмосковье заменят 557 опор ЛЭП, 81 километр кабеля и проводов, а также отремонтируют оборудование 35 подстанций, реконструируют 26 и построят 30 новых трансформаторов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе планируют заменить более тысячи километров тепловых сетей. Это в 7,6 раза больше, чем за последние пять лет.

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