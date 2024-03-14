Подмосковье 14 марта 2024, 17:08 Свыше 20 дополнительных автобусов до метро запустят в Химках в выходные Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Для удобства жителей городского округа Химки в связи с проведением работ по модернизации инфраструктуры на железнодорожном участке от Зеленограда — Крюково до Ленинградского вокзала, а также строительством путепроводной развязки на станции Ховрино и других городских объектов 16 и 17 марта запустят дополнительные автобусные маршруты до станций метро. Всего будет курсировать больше 20 автобусов.

От станции Молжаниново можно будет доехать на автобусах № 400 до метро «Беломорская» и «Речной вокзал», а также на автобусах № 817, 865 и 865к до метро «Планерная».

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От станции Грачевская будут курсировать автобусы до 18 различных станций метро, включая «Ховрино», «Водный стадион», «Верхние Лихоборы», «Окружная», «Владыкино», «Ботанический сад» и «ВДНХ». От станции Сходня жители смогут добраться до метро «Планерная» и «Ховрино» на автобусах № 469 и 345, а от Левобережной до метро «Ховрино» — на автобусе № 344.

Расписание пригородных и городских поездов доступно в приложениях «Метро Москвы», «Московский транспорт», а также на сайтах перевозчиков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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