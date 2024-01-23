Подмосковье 23 января 2024, 16:22 Свыше 20 детских площадок модернизировали в Солнечногорске в 2023 году Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

Читать 360tv в

Работы по замене и модернизации 24 детских игровых комплексов провели в Солнечногорске в 2023 году. Специалисты отремонтировали основание площадок, установили ограждения, обновили резиновое покрытие, заменили лавочки и урны.

Площадки обновили в Солнечногорске, дачном поселке Поварово, поселках Майдарово, 2-я Смирновка, Менделеево и рабочем поселке Андреевка, а также в деревнях Пешки, Козино, Соколово, Бережки, Голубое и Баранцево.

Реклама

«За установку двух губернаторских площадок в поселке Лесное озеро и микрорайоне Миронцево, отдали свой голос почти 800 жителей муниципалитета в рамках голосования на портале „Добродел“. Всего за последние 10 лет на территории городского округа Солнечногорск было установлено 30 игровых комплексов в рамках программы губернатора Московской области», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Работы провели благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Он направлен на создание нового облика городов и обновление общественных пространств.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».