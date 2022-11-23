Подмосковье 23 ноября 2022, 11:22 Свыше 2 тысяч жителей Подмосковья сдали тест на ВИЧ с начала года

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Пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию можно анонимно и бесплатно в Подмосковье. Возможностью уже воспользовались свыше двух тысяч жителей региона с начала года.

Пройти тестирование можно в поликлинике, Центре по профилактике и борьбе со СПИДом или в мобильных медицинских комплексах. Специалисты не только проведут тестирование, но и проконсультируют пациента — все это бесплатно и анонимно.

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Главврач Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Пронин рассказал, что вовремя выявленное заболевание и назначенное лечение позволяют сохранить качество и продолжительность жизни. Тестирование занимает не больше 15 минут.

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«Важно помнить, что знание своего ВИЧ-статуса — это забота не только о себе, но и о здоровье своих близких», — сказал он.

Узнать подробнее о ВИЧ и получить консультацию можно на сайте или по телефонам колл-центра +7 495 681-38-10, +7(495) 681-37-17.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии56 социальных объектов в 2023 году. Это школы, детские сады и поликлиники.

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