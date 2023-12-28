Подмосковье 28 декабря 2023, 13:47 Свыше 2 тысяч жителей Подмосковья приняли участие в онлайн-вебинарах по земельным услугам с начала года Unsplash

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С начала года Минимущества Подмосковья провело 25 вебинаров. В них приняли участие свыше двух тысяч человек, которые смогли задать вопросы напрямую экспертам и получить консультацию.

По словам главы ведомства Натальи Адигамовой, вебинары проводят два раза в месяц.

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«Онлайн-формат позволяет всем, кто пользуется услугами земельно-имущественого блока, получать максимум информации о каждой из них, в том числе процедуре получения, правильном оформлении заявлений в электронном виде через регпортал, сроках оказания услуг, причин отказа и перечня необходимых документов», — сказал она.

Записаться на вебинары можно через «Госуслуги».

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