Подмосковье 16 июня 2023, 11:39 Свыше 2 тысяч жителей Подмосковья подписались на Telegram-бот «Мособлэнерго» с начала июня Мособлэнерго

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В июне компания «Мособлэнерго» запустила в мессенджере Telegram чат-бота. За это время на него подписались более двух тысяч жителей Подмосковья. Об этом сообщили в министерстве энергетики региона.

Умный помощник информирует население о плановых отключениях электроэнергии. Вступить в чат можно по ссылке. Кроме того, на официальном сайте «Мособлэнерго» в разделе «Плановые работы» размещен QR-код, который направит пользователей в Telegram.

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Информацию о плановых отключениях умный помощник присылает заранее — в 18:00 часов на завтрашний и последующие дни.

«„Мособлэнерго“ стала первой электросетевой компанией в Московской области, которая запустила такой чат-бот для удобства жителей региона», — подчеркнул министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что цифровизация госуслуг Подмосковья в пять раз сократила число визитов в МФЦ.

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