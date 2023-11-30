Подмосковье 30 ноября 2023, 14:23 Свыше 2 тысяч жителей Подмосковья оформили ежемесячные выплаты по уходу за инвалидами Министерство социального развития Подмосковья

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Ежемесячную выплату по уходу за инвалидами получают свыше двух тысяч жителей Подмосковья. Ее размер составляет 27 тысяч рублей.

Как рассказала глава Минсоцразвития Подмосковья Людмила Болатаева, выплату назначают жителям, которые ухаживают за тяжелобольным человеком дома, вместо направления его в интернат. Такой уход требует постоянного присутствия, поэтому часто человек не может посещать работу.

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«С начала года на эту меру поддержки из регионального бюджета выплатили более 440 миллионов рублей», - добавила глава министерства.

Выплату могут оформить жители от 18 до 65 лет, которые ухаживают за инвалидом первой или второй группы. Подать заявление можно на «Госуслугах».

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