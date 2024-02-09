09 февраля 2024, 16:32
Свыше 2 тысяч жителей Подмосковья оформили ежемесячную выплату по уходу за инвалидами
Свыше двух тысяч жителей Подмосковья оформили ежемесячную выплату по уходу за инвалидами. Ее размер составляет почти 28 тысяч рублей.
Как рассказала глава Минсоцразвития Подмосковья Людмила Болатаева, в этом году региона направил на эту меру поддержки около 500 миллионов рублей.
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«Также у нас предусмотрены специальные бесплатные курсы, где можно научиться самостоятельно и деликатно ухаживать за своими маломобильными родственниками, как правильно общаться с ними и поддерживать оптимальный уровень их жизни дома», — сказала она.
Выплату получают те, кто ухаживает за инвалидами первой и второй групп на дому вместо направления их в интернат.
Подать заявку на получение меры поддержки можно по ссылке.
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