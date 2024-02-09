Подмосковье 09 февраля 2024, 16:32 Свыше 2 тысяч жителей Подмосковья оформили ежемесячную выплату по уходу за инвалидами Министерство социального развития Подмосковья

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Свыше двух тысяч жителей Подмосковья оформили ежемесячную выплату по уходу за инвалидами. Ее размер составляет почти 28 тысяч рублей.

Как рассказала глава Минсоцразвития Подмосковья Людмила Болатаева, в этом году региона направил на эту меру поддержки около 500 миллионов рублей.

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«Также у нас предусмотрены специальные бесплатные курсы, где можно научиться самостоятельно и деликатно ухаживать за своими маломобильными родственниками, как правильно общаться с ними и поддерживать оптимальный уровень их жизни дома», — сказала она.

Выплату получают те, кто ухаживает за инвалидами первой и второй групп на дому вместо направления их в интернат.

Подать заявку на получение меры поддержки можно по ссылке.

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