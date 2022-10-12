Новые опоры для линий электропередачи изготовили в Подмосковье | 360°

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12 октября 2022, 14:39

Новые опоры для линий электропередачи изготовили в Подмосковье

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С начала года «Мособлэнерго» создало 2,3 тысячи железобетонных опор для воздушных линий. Благодаря этому потребление электричества станет качественней и безопаснее, рассказала в Минэнергетики Подмосковья.

На производстве в Орехово-Зуеве изготавливают 264 железобетонные опоры в месяц. Их применяют для строительства, ремонта и реконструкции линий электропередачи и освещения.

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Глава министерства Александр Самарин рассказал, что заменятьтакие опоры необходимо для повышения качества передачи энергии. Старые изношенные объекты выявляют в ходе осмотром. На них не должно быть наклонов, загниваний и нарушения целостности элементов, а также коррозии и других повреждений.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал коммунальщиков готовить технику к зиме. Он заявил, что снег не должен быть неожиданностью для коммунальных служб.

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