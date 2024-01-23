Подмосковье 23 января 2024, 14:38 Свыше 2 тысяч земельных участков для сельского хозяйства проверят в Подмосковье в 2024 году МИО МО

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За год в Московской области проверят 2,2 тысячи земельных участков для сельского хозяйства. Наделы, которые не используются по назначению, могут изъять для вовлечения в оборот. Об этом сообщили в региональном министерстве имущественных отношений.

«При обследовании сельхозземель наши земельные инспекторы учитывают несколько факторов, в том числе наличие сорных растений, самовольные постройки, загрязнение участка химическими веществами, захламление. В прошлом году осмотрели свыше 1,5 тысячи наделов, признаки нарушения обнаружены более чем на тысяче из них. В этом году в планах по изъятию — не менее 400 участков», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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В числе прочих у владельцев планируется изъять два земельных участка в Можайском округе общей площадью 156,5 гектара, участок в Павлово-Посадском округе площадью 4,6 гектара, а также земельный участок в Волоколамском округе площадью 13,7 гектара.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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