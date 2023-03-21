Подмосковье 21 марта 2023, 12:42 Свыше 2 тысяч врачей примут участие в конгрессе НИКИ детства

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Четвертый всероссийский конгресс с международным участием «5П Детская медицина» открыли в НИКИ детства. На нем обсудят инновации в современной медицине, мероприятие продлится три дня.

Среди участников конгресса — директор НИКИ Нисо Одинаева, главный аллерголог Подмосковья Андрей Продеус и сотрудники Научно-исследовательского клинического института педиатрии и детской хирургии имени академика Ю. Е. Вельтищева, Российского национального исследовательского медицинский университета имени Н. И. Пирогова и других организаций.

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Как отметила первый зампред правительства области Светлана Стригункова, мероприятие позволит медикам поделиться опытом и узнать о последних достижениях детской медицины.

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«Но самое главное, что такие мероприятия дают возможность врачам повысить свою квалификацию, обменяться опытом с коллегами не только из России, но и других стран», — отметила она.

На конгрессе пройдут тренинги, мастер-классы, круглые столы, дискуссии и другие мероприятия. В том числе конкурсы в виде олимпиады по актуальным заболеваниям и методикам.

«На нашем четвертом форуме, который на сегодня объединяет всех детских врачей Подмосковья и привлекает все больше внимания специалистов России, мы разберем, куда движется педиатрия в 2023 году, что нужно пациенту и как мы можем ему в этом помочь», — сказала Нисо Одинаева.

Она сообщила, что в форуме примут участие свыше двух тысяч детских врачей, в том числе 200 экспертов, которые представят более 250 докладов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что медики региона получили еще около 400 участков в Домодедове, Ступине, Богородском округе, Сергиевом Посаде и Воскресенске по программе «Земля врачам».

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