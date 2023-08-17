17 августа 2023, 13:51
Свыше 2 тысяч врачей Подмосковья получили землю по льготной программе за два года
Свыше двух тысяч врачей из Подмосковья получили землю по льготной программе за два года. Больше всего участков медикам предоставили в Богородском, Раменском и Домодедове.
Как рассказали в Минимуществе Подмосковья, программа была запущена в июле 2021 года по поручению губернатора Андрея Воробьева. По ней врачи могут получить земельные участки в безвозмездное пользование. По словам главы ведомства Натальи Адигамовой, это помогает привлекать в регион новых специалистов.
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«Предоставляя землю, мы в то же время оказываем поддержку и работающим специалистам, которые могут использовать участки для строительства дома, ведения личного подсобного хозяйства или садоводства. С начала действия закона участки уже получили более двух тысяч врачей, из них в этом году землю предоставили свыше 400 медиков», — сказала она.
Так, за два года врачам предоставили 192 участка в Богородском округе, 165 — в Раменском, 164 — в Домодедове, 149 — в Пушкино и 137 — в Коломне.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о необходимости трансформировать стоматологическую службу.
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