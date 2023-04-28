Подмосковье 28 апреля 2023, 13:21 Свыше 2 тысяч участников «Активного долголетия» написали «Диктант Победы» в Подмосковье Министерство социального развития Московской области

Читать 360tv в

Участники клуба «Активное долголетие» написали «Диктант Победы» в Подмосковье. В нем приняли участие около 2,5 тысячи пенсионеров.

Всероссийскую акцию приурочили к 78-летию Победы. Акция помогает желающим проверить свои знания и отдать дать тем, кто защищал страну в годы Великой Отечественной войны.

Реклама

Некоторые участники диктанта сами пережили войну, а кто-то — родился уже после ее завершения. Акция объединила их, чтобы сохранить память тех, кто сражался за свободу страны.

ранее глава Минздрава рассказал губернатору Андрею Воробьеву о строительстве новых больниц в Подмосковье. В них поставлят современное оборудование, услуги переводят в цифровой вид, а сами учреждения делают комфортными для пребывания пациентов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».