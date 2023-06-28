Подмосковье 28 июня 2023, 17:25 Свыше 2 тысяч участников «Активного долголетия» бесплатно воспользовались велопрокатом с начала лета в Подмосковье Министерство социального развития Московской области

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С начала велосезона в парках Подмосковья заработали пункты проката. Ими могут бесплатно воспользоваться участники клуба «Активное долголетие». С начала лета на велосипедах прокатились более 2,5 тысячи пенсионеров.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, чтобы бесплатно воспользоваться прокатом, пенсионерам нужно предъявить социальную карту жителя.

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«С начала летнего сезона в регионе более 2,5 тысячи активных долголетов воспользовались бесплатным прокатом велосипедов. Наши пенсионеры ведут насыщенный образ жизни и принимают участие во всех мероприятиях проекта „Активное долголетие“», — сказала глава ведомства Людмила Болатаева.

В министерстве добавили, что участникам проекта также доступны занятия йогой, дыхательной гимнастикой, танцами и многие другие. Подробнее об этом можно узнать на сайте проекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доплату к пенсии получат 70 тысяч жителей. Ее назначат тем, кто достиг 65-летнего возраста, не работает, живет в регионе свыше 10 лет, проживает один или вместе с другим пенсионером.

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