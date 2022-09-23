Еще свыше 2 тысяч тонн мусора извлекли из водоемов Подмосковья | 360°

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23 сентября 2022, 15:07

Еще свыше 2 тысяч тонн мусора извлекли из водоемов Подмосковья

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Программу «100 прудов и озер» реализуют в Подмосковье. По ней в регионе уже благоустроили 33 водоема, из которых извлекли свыше двух тысяч тонн мусора. Об этом сообщили в Минэкологии региона.

Работы на водоемах завершили в Балашихе, Бронницах, Власихе, Воскресенске и других округах Подмосковья. Также до 10 октября планируют благоустроить береговые линии 17 прудов и озер.

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«Проведена масштабная работа. По этому направлению программы суммарная площадь расчистки в этой части программы составила почти 233 гектара, вывезено 2336 тонн мусора», — рассказал глава министерства Тихон Фирсов.

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Голосование за выбор водоемов для благоустройства завершится через четыре дня, напомнил министр. В нем уже поучаствовали более 36 тысяч жителей региона.

«На голосование представлены 148 водоемов, из которых будет выбран 21. Только от активности жителей зависит, какие из них будут расчищены в будущем году», — добавил он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев посетил Звенигород после благоустройства исторического центра и поздравил жителей с 870-летием города.

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