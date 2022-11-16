Подмосковье 16 ноября 2022, 11:20 Свыше 2 тысяч точек незаконного сброса сточных вод устранили в Подмосковье

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Приложение «Проверки Подмосковья» помогло устранить свыше двух тысяч точек незаконного сброса отходов в регионе с начала года. Об этом сообщили в Мингосуправления области.

Устранение точек сброса сточных вод контролируют при помощи приложения в Подмосковье с конца прошлого года. За это время большинство из них устранили в Балашихе, Щелкове и Ступине.

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Глава ведомства Надежда Куртяник рассказала, что приложение также позволяет контролировать состояние дворов, детских площадок, подъездов, парков, соцучреждений и качество питания в школах.

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«С помощью приложения можно позаботиться об экологии и окружающей среде. Так, например, в нём контролируют ликвидацию борщевика в летний период, а также устранение загрязненных стоков», — отметила она.

Сточные воды — это талые остатки дождя, а также воды от полива участков и бытовые. Их отводят по специальным трубам и должны проходить систему очистки. Иногда жители сбрасывают воды самовольно через канализацию, ведущую в водоемы или на улицу.

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