16 ноября 2022, 11:20
Свыше 2 тысяч точек незаконного сброса сточных вод устранили в Подмосковье
Приложение «Проверки Подмосковья» помогло устранить свыше двух тысяч точек незаконного сброса отходов в регионе с начала года. Об этом сообщили в Мингосуправления области.
Устранение точек сброса сточных вод контролируют при помощи приложения в Подмосковье с конца прошлого года. За это время большинство из них устранили в Балашихе, Щелкове и Ступине.
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Глава ведомства Надежда Куртяник рассказала, что приложение также позволяет контролировать состояние дворов, детских площадок, подъездов, парков, соцучреждений и качество питания в школах.
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«С помощью приложения можно позаботиться об экологии и окружающей среде. Так, например, в нём контролируют ликвидацию борщевика в летний период, а также устранение загрязненных стоков», — отметила она.
Сточные воды — это талые остатки дождя, а также воды от полива участков и бытовые. Их отводят по специальным трубам и должны проходить систему очистки. Иногда жители сбрасывают воды самовольно через канализацию, ведущую в водоемы или на улицу.
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Экология
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