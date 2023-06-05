Подмосковье 05 июня 2023, 15:05 Свыше 2 тысяч спортивных событий пройдет в Подмосковье до октября

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Свыше 2 тысяч различных спортивных событий пройдет в Подмосковье с мая до конца сентября. Среди них забеги, футбольные фестивали, турниры по боксу, гандболу и не только. Охват превысит два миллиона человек, рассказал министр физической культуры региона Дмитрий Абаренов.

По его словам, в Московской области определили топ-5 видов любительского спорта. Это футбол, баскетбол, велогонки, забеги и волейбол.

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«Всего с 1 мая по 30 сентября в нашем календаре — более двух тысяч спортивных событий, охват составит около двух миллионов человек. Ни одни выходные не проходят в Подмосковье без крупных мероприятий», — отметил Абаренов.

Например, в предыдущие выходные прошел крупный забег в Зарайске, началось первенство России по боксу в Серпухове, где участвует 59 регионов России. Футбольные фестивали прошли в Химках и Красногорске, в Чехове — большой гандбольный фестиваль.

«Спорт становится идеологией для наших жителей, и существенно растет запрос. Мы это видим по заявкам на все мероприятия. По вашему поручению (губернатора Андрея Воробьева — прим. ред.) наращиваем календарь спортивных мероприятий», — отметил Дмитрий Абаренов.

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