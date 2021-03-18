Свыше 2 тысяч школьников из Богородского округа приняли участие в уроке по раздельному сбору отходов

Очередной урок, посвященный раздельному сбору отходов и проекту «Мегабак», прошел в Подмосковье. На этот раз онлайн-занятие провели одновременно для рекордного числа школьников из Богородского округа. В нем приняли участие 2187 учеников из 36 школ, сообщила пресс-служба МинЖКХ региона. Уроки проходят в рамках нацпроекта «Экология».

О правильной утилизации отходов и способах их переработки рассказала председатель Ассоциации общественного контроля в сфере ТКО в Подмосковье Лилия Белова.

«Благодаря программе, адаптированной к онлайн-формату, нам удалось подключить ребят из всех городов округа. Хочу отметить интерес, с которым сегодня дети слушали о системе раздельного сбора отходов в регионе. Как следствие, в конце урока они оперативно прошли тест на закрепление материала», — рассказала Лилия Белова.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева такие экологические занятия пройдут во всех муниципалитетах региона.

«Следующее занятие для учеников школ пройдет в городском округе Дмитров. Нам важно на интерактивном занятии показать и рассказать детям о принципах раздельного сбора отходов и возможностях его реализации на примере именно их муниципалитетов, чтобы они знали, что полученные знания можно применить на практике уже сегодня», — подчеркнул министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Сейчас в Московской области открыто 46 площадок «Мегабак» в 42 муниципалитетах.

Ранее урок по раздельному сбору отходов провели в гимназии городского округа Шаховская. В нем приняли участие около 300 учащихся.