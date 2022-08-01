Свыше 2 тысяч рабочих мест создали по программе газификации в Подмосковье

Программа социальной газификации в Подмосковье не только позволяет провести газ в квартиры и дома, но и формирует в регионе новые рабочие места. Для реализации проекта в Московской области было закрыто как минимум 2200 вакансий. Набирали слесарей, машинистов экскаватора, проектировщиков, инженеров, водителей грузовиков.

Рабочие места открылись не только в «Мособлгазе», но и примерно в 100 подрядных строительных организациях, которых привлекли в Подмосковье из многих российских городов. Например, из Ярославля, Курска, Великого Новгорода и других.

Социальная газификация в Московской области проходит очень высокими темпами — за одну неделю удается провести голубое топливо примерно в 300 домов. Во многом это получается благодаря тому, что набрана большая и высокопрофессиональная команда сотрудников.

Проект социальной газификации начался в Подмосковье в июне прошлого года. За это время удалось построить порядка 1200 километров новых сетей, догазифицировать свыше 1800 населенных пунктов. По этой программе газ подводят к границам участков бесплатно для жителей.

В рамках программы можно научиться рабочей специальности или пройти профессиональную переподготовку. Сделать это можно в обучающем центре «Мособлгаза» — там действует учебно-курсовой комбинат. Для жителей Донбасса обучение полностью бесплатное, чтобы они в дальнейшем могли получить возможность трудоустроиться.