Подмосковье 14 апреля 2023, 11:34 Свыше 2 тысяч предпринимателей Подмосковья выбрали упрощенную систему налогообложения с начала года Министерство экономики и финансов МО

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С начала года автоматизированную упрощенную систему налогообложения применили 2012 раз в Подмосковье. Это 1778 индивидуальных предпринимателей и 234 юридических лица. За все время к нему присоединились свыше 2,7 тысячи налогоплательщиков.

Как рассказала глава Министерства экономики и финансов Наталия Масленкина, эксперимент по внедрению системы начался 1 июля в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. Перейти на нее могли все желающие организации. В первую очередь это сделали компании, работающие в торговле, туризме, рекламе, строительстве, спорте и сфере развлечений.

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По словам главы министерства, система поможет снизить налоговую нагрузку и упростить процедуру отчетности для бизнеса.

«Мы видим, что начиная с 2023 года когда возможность перейти на АУСН появилась у всех компаний, число индивидуальных предпринимателей и организаций, выбравших новый налоговый режим, увеличилось в разы. Интерес к АУСН есть, это мы отмечаем по обратной связи от предпринимателей. Удобство использования с возможностью оптимизации расходов — это очевидная выгода для бизнеса», — отметила Наталия Масленкина.

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