Подмосковье 06 сентября 2023, 12:58 Свыше 2 тысяч нелегальных перевозчиков выявили в Подмосковье с начала года Минтранс Подмосковья

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С начала года в Московской области проверили 6,5 тысячи автомобилей такси. У 2,3 тысячи водителей не оказалось разрешений на таксомоторную деятельность. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

«В отношении водителей было составлено более 11 тысяч административных материалов. Местами притяжения для нелегалов по-прежнему остаются аэропорты и автовокзалы, также остановки общественного транспорта рядом с ж/д и метро станциями, где наблюдается интенсивный пассажиропоток», — уточнили в ведомстве.

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Автомобиль такси с разрешением имеет кузов белого цвета, желтую полосу посередине и серую внизу, шашечный пояс на борту и световой оранжевый фонарь на крыше.

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