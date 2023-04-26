Подмосковье 26 апреля 2023, 13:35 Свыше 2 тысяч мусорных баков заменили и отремонтировали в Подмосковье с начала года ООО «МСК-НТ»

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Замену и ремонт мусорных контейнеров проводят в Подмосковье. Этой работой занимается региональный оператор в Чеховском кластере ООО «МСК-НТ». С начала года специалисты привели в порядок около тысячи баков.

Как рассказали в МинЖКХ, В Подольске отремонтировали 511 контейнеров, в Чехове — 177, в Серпухове — 206, в Пущине — 56 и в Протвине -11.

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«Со временем от повышенных нагрузок при эксплуатации емкости деформируются или ломаются. Чаще всего выходят из строя подвижные части — колеса. В таких случаях их заменяют на новые», — отметил глава министерства Антон Велиховский.

По возможности специалисты проводят ремонт на месте, а в сложных случаях — отправляют на базу. Некоторые емкости меняют на новые. Так, с начала года было заменено 1265 контейнеров, из которых более половины — новые.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе планируют заменить более тысячи километров тепловых сетей. Это в 7,6 раза больше, чем за последние пять лет.

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