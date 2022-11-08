Свыше 2 тысяч многодетных семей Подмосковья бесплатно получили землю с начала года | 360°

Подмосковье 08 ноября 2022, 19:14 Свыше 2 тысяч многодетных семей Подмосковья бесплатно получили землю с начала года

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Бесплатной землей обеспечили более двух тысяч многодетных семей в Подмосковье с начала года. Это участки площадью от шести до 15 соток в 50 городских округах, рассказали в Минимуществе региона.

Зампред правительства Анна Кротова отметила, что количество семей, получивших землю, составило 107% от плана. Эту работу планируют продолжить.

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«Закон, в соответствии с которым подмосковным семьям с тремя и более детьми выделяют землю, действует уже 11 лет. За это время участками обеспечено более 32,6 тысячи семей», — добавила она

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Недвижимость подбирают под строительство домов или ведения личного подсобного хозяйства. Кроме того, ведется работа по формированию земельных участков, рассказала глава Минимущества региона Наталья Адигамова.

«С начала года из собственности Московской области в муниципальную собственность для формирования и последующей передачи земельных участков многодетным семьям в собственность муниципальных образований переданы 87,6 гектара земли для 700 семей», — отметила глава министерства.

Наталья Адигамова добавила, что больше всего участков семьи получили в Домодедове, Электростали и Ленинском округе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев высоко оценил вклад волонтеров в работу с семьями мобилизованных в Подмосковье. Он поблагодарил их за помощь.