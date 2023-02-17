Подмосковье 17 февраля 2023, 11:46 Свыше 2 тысяч машин задействуют в уборке улиц Подмосковья в выходные

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Синоптики прогнозируют сильный снегопад в Подмосковье в выходные. Его пик придется на день субботы и ночь на воскресенье. Для уборки улиц задействуют свыше двух тысяч машин, рассказали в Минтрансе региона.

Зампред правительства Подмосковья Анна Кротова отметила, что специалисты круглосуточно взаимодействуют с экстренными службами, чтобы вовремя реагировать на изменения погоды и ситуации на дорогах.

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«В выходные дорожные службы Подмосковья будут переведены на усиленный режим работы в связи с прогнозируемыми обильными снегопадами», — сказала она.

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Новый подход к уборке снега разработали в Подмосковье в начале года. Службы имеют четыре сценария работы в разных погодных условиях, для каждого из них есть свой план действий по обработке ото льда, очистке дорог, тротуаров и обочин.

Всех участников дорожного движения просят соблюдать ПДД.

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