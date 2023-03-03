Подмосковье 03 марта 2023, 11:09 Свыше 2 тысяч машин задействуют в очистке дорог Подмосковья в выходные

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В субботу и воскресенье в Московской области ожидаются осадки в виде снега, местами появится гололедица. В эти дни более двух тысяч единиц спецтехники выведут на дороги Подмосковья для поддержания чистоты и безопасности.

«Дорожные службы продолжают мониторить ситуацию и ведут взаимодействие с оперативными службами, работают по погодным условиям», — пояснил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

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В Минтрансе Московской области отметили, что за минувшую ночь дорожные службы очистили и обработали противогололедными материалами около 10 тысяч километров дорог.

Участников дорожного движения призывают соблюдать скоростной режим и не нарушать ПДД.

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