20 февраля 2023, 13:44
Свыше 2 тысяч машин задействовали в уборке снега в Подмосковье
Порядка 2,2 тысячи единиц техники продолжили убирать улицы и дворы Московской области от снега. В минувшие выходные в регионе выпало до 10 сантиметров осадков.
«Подмосковные дорожные службы ликвидируют последствия снегопада — проводят очистку дорог, тротуаров и посадочных площадок от снега. В выходные провели более двух циклов уборки на дорожной сети», — сообщила зампред правительства Московской области Анна Кротова.
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Также к уборке снега привлекли 3,3 тысячи дворников. Пешеходные зоны и дороги обрабатывают противогололедными материалами.
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Специалисты следят за дорожной ситуацией и взаимодействуют с экстренными службами. Каечство уборки контролируется системами РНИС и СКПДИ.
В ближайшие дни в Подмосковье ожидается небольшой снег, местами гололедица и ветер с порывами до 11 метров в секунду. Синоптики прогнозируют снижение температуры в ночное время до -18 градусов.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Снегопад
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