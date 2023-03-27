Подмосковье 27 марта 2023, 10:08 Свыше 2 тысяч машин задействовали для уборки снега на дорогах Подмосковья зимой

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Итоги зимнего содержания дорог подвели в Минтрансе Подмосковья. Для уборки были вовлечены свыше двух тысяч единиц техники и около 2,5 тысячи рабочих.

Глава министерства Алексей Гержик рассказал, что всего за зиму провели 85 циклов очистки и 95 — противогололедной обработки.

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«Вывезли более 3,5 миллиона кубометров снега — это больше 175 тысяч грузовых машин. Максимальное число ресурсов было задействовано в дни обильных снегопадов — это больше 3,2 тысячи единиц техники и около 3,8 тысячи дорожных рабочих», — сказал он.

К минувшей зиме было подготовлено 1,8 миллиона тонн противогололедных материалов, а зону складирования снега увеличили до 300 мест.

Сейчас дорожные службы работают по погодным условиям и круглосуточно следят за изменениями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион сделает выделенки для автобусов на федеральных трассах. Это поможет решить проблему с графиками движения автобусов.

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