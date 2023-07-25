Подмосковье 25 июля 2023, 10:48 Свыше 2 тысяч машин эвакуировали в Подмосковье из-за нарушений правил парковки за неделю Минтранс Подмосковья

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За неделю с улиц Подмосковья эвакуировали 2853 машины с нарушениями правил парковки. Это на 500 меньше, чем неделей ранее.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, узнать расположение эвакуированного автомобиля можно по телефону Единой справочной службы по перемещенным транспортным средствам 8️ (800) 444-58-34 или проверить самостоятельно на сайте Центра безопасности дорожного движения Подмосковья.

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Водителей призывают соблюдать правила парковки и не мешать проезду экстренных служб, а также не оставлять машины у остановок общественного транспорта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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