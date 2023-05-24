Подмосковье 24 мая 2023, 10:22 Свыше 2 тысяч льготников Подмосковья бесплатно добрались до санаториев с начала года Фото: Пресс-служба Мингосуправления МО

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Льготники Подмосковья могут оформить бесплатный проезд до санатория или получить компенсацию расходов на дорогу. С начала года услугой воспользовались более двух тысяч человек.

Как рассказали в Мингосуправления, оформить поддержку можно через «Госуслуги». По словам главы ведомства Надежды Куртяник, за последние два года сервис оптимизировали — теперь для получения помощи не нужно обращаться в МФЦ для сверки документов.

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«Кроме того, за последние два года мы оптимизировали их — например, исключили сверку документов в МФЦ, сократили список документов, внедрили сервис предпроверки реквизитов заявления», — сказала она.

Получить компенсацию или оформить бесплатный проезд могут федеральные льготники и сопровождающие инвалидов. Для подачи заявления нужна санаторно-курортная путевка от Минсоцразвития или направление на лечение от Минздрава.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.

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