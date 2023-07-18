Подмосковье 18 июля 2023, 16:32 Свыше 2 тысяч километров барьерных противопожарных полос прочистили в лесах Подмосковья Комитет лесного хозяйства МО

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Леса Подмосковья продолжают защищать от пожаров. С начала года там прочистили свыше 2,3 километра минполос, защищающих территории от огня.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, минполосы — это барьеры для огня, которые помогают не допустить распространения пожара на большую площадь. Специалисты занимаются созданием новых и прочисткой старых объектов. Для этого в необходимых местах проводят опашку трактором.

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«Для противопожарного обустройства лесов мы не только создаем новые минполосы, но и обновляем уже имеющиеся. Специалисты прочистили свыше 2,3 тысячи километра — это более 130% от календарного плана. Минполоса — это дополнительный барьер для огня, и такие профилактические меры позволяют не допустить распространение возгорания на большие площади либо перейти на лесной фонд с полей или земель иных категорий», — сказал он.

Больше всего работ провели в Ногинском, Орехово-Зуевском, Шатурском, Бородинском, Талдомском, Клинском, Егорьевском и Луховицком лесничествах.

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