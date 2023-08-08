Подмосковье 08 августа 2023, 16:09 Свыше 2 тысяч камер видеонаблюдения установят в Химках в 2023 году Пресс-служба администрации г.о. Химки

Читать 360tv в

Более 2100 камер видеонаблюдения установят на территориях общего пользования в Химках к концу года. Их подключат к системе «Безопасный регион».

Сейчас в Химках уже установлено свыше пяти тысяч камер, подключенных к системе «Безопасный регион». Она работает беспрерывно, доступ к видеоархиву открыт не менее 30 суток.

Реклама

«В этом году установим две тысячи дополнительных камер, в том числе на новых территориях — в Луневском и Кутузовском. Благодаря этому мы сможем оперативно реагировать на возникающие проблемы и обеспечим жителям максимальную безопасность», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Он добавил, что видеонаблюдением планируется охватить весь округ. Так, все детские площадки оборудуют камерами «Безопасный регион» уже в ближайшие годы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности инфраструктуры для развития региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».