16 августа 2023, 15:57
Свыше 2 тысяч ям отремонтировали на дорогах Подмосковья за сутки
За сутки на дорогах Подмосковья отремонтировали свыше двух тысяч ям. Работы провели на муниципальной и региональной сетях.
Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, свыше 1,4 тысячи ям устранили на муниципальной сети в Мытищах, Рузе, Серпухове, Балашихе и Химках. Еще 95 – на региональных дорогах в Мытищах, Лобне, Долгопрудном, Щелкове, Королеве и Пушкино.
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Все работы контролируются при помощи систему СКПДИ.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Дороги
Ремонтные работы
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