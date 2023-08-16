Подмосковье 16 августа 2023, 15:57 Свыше 2 тысяч ям отремонтировали на дорогах Подмосковья за сутки Минтранс Подмосковья

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За сутки на дорогах Подмосковья отремонтировали свыше двух тысяч ям. Работы провели на муниципальной и региональной сетях.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, свыше 1,4 тысячи ям устранили на муниципальной сети в Мытищах, Рузе, Серпухове, Балашихе и Химках. Еще 95 – на региональных дорогах в Мытищах, Лобне, Долгопрудном, Щелкове, Королеве и Пушкино.

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Все работы контролируются при помощи систему СКПДИ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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