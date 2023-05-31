Подмосковье 31 мая 2023, 16:30 Свыше 2 тысяч экспертов подготовили для проверки ЕГЭ в Подмосковье Пресс-служба Министерства образования Московской области

Читать 360tv в

Обучающие семинары провели для экспертов предметных комиссии Подмосковья. Им дали рекомендации по вопросам оценивания ЕГЭ по русскому языку, литературе, биологии истории.

Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, всего в области подготовили свыше двух тысяч экспертов для проверки работ. Для этого они приняли участие в большом количестве семинаров-практикумов.

Реклама

«В ходе подготовки к проверке работ участников ЕГЭ эксперты предметных комиссий обучились на региональной платформе Moodle, прошли квалификационные испытания в дистанционной системе ФГБНУ ФИПИ „Эксперт ЕГЭ-2023“», — добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».