Свыше 2 тысяч детей Подмосковья прошли реабилитацию после ковида | 360°

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Свыше 2 тысяч детей Подмосковья прошли реабилитацию после ковида

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Юные жители Подмосковья, перенесшие коронавирус, могут пройти реабилитацию в научно-исследовательском клиническом институте детства. Возможностью уже воспользовались свыше 2,3 тысячи ребят, рассказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова.

Пройти двухнедельную реабилитацию могут дети в возрасте от трех до 14 лет. Для них проводят 14 видов терапии. Это дыхательная гимнастика, массаж, гальванизация и другие.

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«Для детей, переболевших COVID-19, с июля 2020 года работает программа реабилитации, которая разрабатывается индивидуально под каждого пациента. Всего за это время такой возможностью воспользовались более 2,3 тысячи детей», — сказала Светлана Стригункова.

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Дыхательные упражнения, которые проводят специалисты, положительно влияют на дыхание пациентов, а также улучшают кровоснабжения. Другие виды терапии также полезно отражаются на организме. Воспользоваться программой можно бесплатно по полису ОМС.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал городские округа Подмосковья, где не хватает медработников. По его словам, над решением этого вопроса работают муниципалитеты. Они занимаются поиском врачей, предоставлением жилья, вникают в ситуацию каждой семьи.

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